Kurşun yağdırıp otomobilden attı

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galericilik yapan Rahim Aracı
(46), evli olmasına rağmen, 4 yıl önce tanıştığı 3 çocuk annesi Azerbaycan
uyruklu Saibe Yükselir (50) ile de birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre sevgilisine "Eşimden boşanıp seninle evleneceğim" diye vaatte bulunan Aracı, sözünü tutmadı. Dün sabah otomobiliyle işyerine gelmek üzere yola çıkan Rahim Aracı ile araçta bulanan sevgilisi arasında boşanma meselesi yüzünden yeniden tartışma çıktı. Aracı, tabancasını çıkarıp sevgilisine 8 el ateş ettikten sonra yaralı kadını otomobilden atarak kaçtı. Olay yerine gelen polislere, kendisini sevgilisi Rahim Aracı'nın vurduğunu ve araçtan atıp kaçtığını söyleyen Yükselir, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.