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ten aldığı peyniri iade etmek için döndü! Dehşeti yaşattı

'ta, bir zincirinin şubesine silahla giren şüpheli Bahattin K., kasadan 630 TL'yi alarak kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bahattin K. isimli şüpheli, marketten aldığı peyniri iade ettikten sonra çalışanlara dehşeti yaşattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 07:35 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 08:06
Marketten aldığı peyniri iade etmek için döndü! Dehşeti yaşattı

Olay, saat 21.00 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir zincirinin şubesinde meydana geldi. Bahattin K. isimli şüpheli, markete girerek iki kutu peynir alıp parasını ödedikten sonra çıktı.

MARKETE GELDİ, İADE ETMEK İSTEDİ

Bir süre sonra tekrar markete gelen şüpheli, ürünleri iade etmek istediğini söyledi ve marketin kasa görevlisi işlemini gerçekleştirdi. İadeden sonra iki adet meşrubat alan Bahattin K. tekrar kasaya gelip parasını ödedi. Kasa görevlisi Eda T. para üstünü vermek için kasayı açtığında Bahattin K. elini kasaya uzatarak içindeki 630 TL'yi aldı. Markette bulunan diğer görevli Ali G. ise olayı görerek müdahale etmek istediği sırada Bahattin K. üzerinde bulunan tabancayı çıkararak çalışanların kendisine müdahale etmesini engelledi.



OTOMOBİLLE KAÇTI

Bahattin K. daha sonra marketin kapısının önünde bulunan otomobiline binerek uzaklaştı. Market çalışanlarının durumu polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri markette inceleme yaptı. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra kimliğini tespit ettiği şüpheli Bahattin K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Marketten aldığı peyniri iade etmek için döndü! Dehşeti yaşattı
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