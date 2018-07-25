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haber: 'den uyarı! - İşte son hava durumu bilgisi...

'den ile ilgili uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen raporda ülke genelinde son hava durumu bilgileri paylaşıldı. Temmuz ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde havaların tam olarak bir randıman sağlamaması vatandaşların da hava durumu ile ilgili araştırma yapmalarına sebep oluyor. En çok araştırılan soru ise bugün hava nasıl olacak? şeklinde oluyor. İstanbul'un hava durumu ise parçalı, yer yer çok bulutlu ve il genelinde gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların hakim olacağı ancak saat 17.00'dan sonra havanın güneş açacağı ön görülüyor. Peki Türkiye'de ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin ülke genelinde tüm hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2018 08:16 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 08:16
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu uyarı! - İşte son hava durumu bilgisi...

'den İstanbul için uyarısı geldi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı raporda son dakika bilgisi paylaşıldı. Dün geceden beri İstanbul'un belli başlı bölgelerinde hakim olan şimşekler özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu bilgisi...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 23 derece civarıyken öğlene doğru ve öğlenden sonra bu sıcaklıklar 29 dereceye yükselecek. Öğren saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 35 derecelere kadar çıkacak. Ancak yağmurlu ve şimşekli hava etkisini sürdürecek. Saat 17.00'dan sonra ise meteorolojinin tahminine göre yağmurlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor.

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Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu uyarı! - İşte son hava durumu bilgisi...
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