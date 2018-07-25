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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

’un Oltu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:50
Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Olur Ormanağzı köyünden (50) yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, dün akşam saat 22.30 sıralarında Oltu Artvin yolu 9 kilometresinde yoldaki kasise vurduktan sonra takla attı. Gürbüz'ün ablası (53) ile birlikte babası 'ü (84) Oltu'ya doktora götürdüğü öğrenildi. Kazada baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken Yücel Gürbüz ve ablası Züleyha Ulusoy ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ...

Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla ne getirildi. Yücel Gürbüz ilk tedavinin ardından Erzurum'a sevk edildi. Omuzunda kırık olan Züleyha Ulusoy'un ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavisine devam ediliyor.
Kaza yerinde hayatını kaybeden Mustafa Gürbüz'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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