Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Olur Ormanağzı köyünden Yücel Gürbüz (50) yönetimindeki 58 EZ 091 plakalı otomobil, dün akşam saat 22.30 sıralarında Oltu Artvin yolu 9 kilometresinde yoldaki kasise vurduktan sonra takla attı. Gürbüz'ün ablası Züleyha Ulusoy (53) ile birlikte babası Mustafa Gürbüz'ü (84) Oltu'ya doktora götürdüğü öğrenildi. Kazada baba Mustafa Gürbüz olay yerinde hayatını kaybederken Yücel Gürbüz ve ablası Züleyha Ulusoy ağır yaralandı.

YARALILARIN DURUMLARI İYİ...

Erzurum Büyükşehir Oltu İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine getirildi. Yücel Gürbüz ilk tedavinin ardından Erzurum'a sevk edildi. Omuzunda kırık olan Züleyha Ulusoy'un ise Oltu Devlet Hastanesinde tedavisine devam ediliyor.

Kaza yerinde hayatını kaybeden Mustafa Gürbüz'ün cenazesi yapılan otopsinin ardından Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.