Paraları çaldı köpük keyfi yaptı

Yönetmen Hamdi Alkan
'ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör
'ün arkadaşı Ayşe Ceylan
tarafından organize bir şekilde soyulduğu ortaya çıktı. Oyuncu Canan Hoşgör, 25 Haziran'da bankada bulunan 182 bin 76 dolarını çekerek arkadaşı Ayşe Ceylan'ın evine gitti. Burada parası çalınan Hoşgör, savcılığa başvurdu. Başlatılan soruşturma sonucu Ceylan'ın şoförü Barış E. ve arkadaşı Ali E. gözaltına alındı. İddiaya göre Ayşe Ceylan, Hoşgör'ün aracındaki para çantasını, şoförü Barış E. ile arkadaşı Ali E.'ye sahte para dolu çanta ile değiştirtti. Ancak Ceylan, şoförü Barış E.'ye 10 bin dolar ve Ali E.'ye de 5 bin lirayı söz verdiği halde vermedi. Bunun üzerine Ali E., Canan Hoşgör'ün avukatına ulaşarak her şeyi anlattı. Paraları alan Ayşe Ceylan olayın ardından kurtulduğunu zannedip tatile çıktı. Lüks otel ve restoranlara giden Ceylan köpüklü havuzda verdiği pozu da sosyal medyadan paylaştı. Ancak gözaltına alınan Ceylan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.