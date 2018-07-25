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'de gerçekleştirilen da,  576,27 gram bonzai ile 1413 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ve 50 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 22:53

Emniyet Müdürlüğü'nün madde ticareti yapan, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanması, kullanılmasının engellenmesi, uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine ve önüne geçilmesine yönelik olarak yapmış olduğu lar sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Rize'ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenledi. 2 kişinin yakalandığı operasyonda 576,27 gram bonzai ele geçirildi. 1413 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara, 50 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içkiye de el konuldu.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,"Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile mücadelemiz etkin ve kararlılıkla devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Rize’de uyuşturucu operasyonu
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