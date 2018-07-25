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Seyir halindeki cipte

ı ve itfaiyenin alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 16:38
Seyir halindeki cipte yangın

'un Canik ilçesinde, seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi. Türker Türker'in kullandığı 34 EE 2294 plakalı cip, Samsun-Ankara karayolunda seyir halindeyken İŞGEM Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarına park etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ı söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Araç yangını ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Seyir halindeki cipte yangın
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