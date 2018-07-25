Seyir halindeki cipte yangın

Samsun'un Canik ilçesinde, seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi. Türker Türker'in kullandığı 34 EE 2294 plakalı cip, Samsun-Ankara karayolunda seyir halindeyken İŞGEM Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Sürücünün aracı yol kenarına park etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını ve itfaiye ekiplerinin alevlere müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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