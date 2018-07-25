Son dakika haber: Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Ali Koç canlı yayında açıkladı

Son dakika haberi! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında kulubün resmi borcunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün resmi borcu 621 milyon euro olarak açıklandı. Koç, büyük bölümü 2023 yılına kadar olmak üzere bir milyar 360 milyon liralık gelirlerinin temlikli olduğunu dile getirdi. Koç, kulübün tüm gayrimenkullerinin ipotekli olduğunu kaydetti.

İşte Ali Koç'un o açıklamaları;

"Borç durumunun 400 milyon euro olduğu söyleniyordu. Bizim 31 Mayıs 2018 itibarıyla toplam borcumuz 621 milyon euro (3.2 milyar TL). En büyük borcumuz finansal borçlarımız. Sportif faaliyetlere olan borçlar var. Devlete olan borçlarımız var. 3,2 milyar TL'lik borcun 2,2 milyar TL'si kısa vadeli. Yani bu borcun bir yıl içinde ödenmesi gerekiyor.

1 YILDA ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ 2.2 MİLYAR TL

2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ile Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. Hatta bu 820 milyonun 270 milyon TL'lik kısmı vadesi geçmiş veya Haziran'da ödenmesi gereken borçlardı. Bir önceki yönetimimiz 400 milyon Euro borcumuz olduğunu söylüyordu. 621 milyon Euro ile aradaki fark %54... Ürkütücü değil mi? Umarım denetimden sonra daha büyük bir borç çıkmaz.