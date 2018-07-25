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zanlısı pijamayla kaçmak isterken yakalandı

'da "torbacı" olarak tabir edilen satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı Pijama ve atletle kaçmak isteyen zanlılardan biri, drone ile yapılan takip sonucu yakalandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 11:22
Uyuşturucu zanlısı pijamayla kaçmak isterken yakalandı

'da satıcılarına yönelik operasyon sırasında pijama ile kaçmak isteyen şüpheli, polislerce yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda şüpheli iki kişinin yakalanması için Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

DRONE İLE YAPILAN TAKİP SONUCU YAKALANDI!

Özel harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen drone destekli operasyonda, zanlılar gözaltına alındı. Polis ekiplerinin kendisini yakalamak üzere evinin kapısından girdiği gören şüphelilerden S.A. üzerinde pijama ve atletle pencereden atlayıp kaçmak istedi. Bu sırada evin çevresinde tedbir alan ekipler, kaçmak isteyen S.A'yı drone ile yapılan takip sonucu kısa sürede yakaladı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, biri kuru sıkı olmak üzere 2 tabanca ile 55 uyuşturucu hap hap ele geçirildi.

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Uyuşturucu zanlısı pijamayla kaçmak isterken yakalandı
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