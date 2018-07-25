Uyuşturucuları gizledikleri yer şoke etti!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, A.Y. isimli bir kişinin yüksek miktarda uyuşturucu maddeye maruz kalmaktan Silivri'de bulunan bir hastanede yüksek miktarda uyuşturucu madde solunumuna bağlı solunum yetmezliği teşhisi ile tedavi gördüğü bilgisini aldı. A.Y. hakkında araştırma yapan Jandarma ekipleri, şahsın ve arkadaşı R.U.'nun uyuşturucu madde imali ile uğraştıklarından şüphelendi.

10 AYLIK TAKİP

Araştırmalarını derinleştiren Jandarma ekipleri, şüphelilerin İstanbul Büyükçekmece'de bir ithalat ihracat şirketi olduğunu belirledi. Ekipler şirketin faaliyeti konusunda araştırmalara hız verdi. Yaklaşık 10 ay süren araştırma ve takip neticesinde A.Y.'nin tescilli bir otomobilinin şirkete gün içerisinde belirli saatlerde giriş çıkış yaptığı ve bu döngünün rutin bir şekilde devam ettiği, şirketin eroin maddesini yurtdışına kaçırmak için paravan olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Paravan ithalat ihracat firmasının faaliyetlerini araştıran ekipler, şirketin son bir yıl içerisinde Polonya ülkesine 4 kez oto yedek parçası ihraç ettiği ve hâlihazırda yeni bir sevkiyatın gümrük işlemlerini yaptıklarını belirledi. İhraç edilecek yedek oto parçalarının bir lojistik firmasına teslim edildiği bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçerek yükleme işlemini erteletti.

AVCI TEPKİ VERİNCE…

İhraç edilecek olan malların bulunduğu Esenyurt ilçesindeki antrepoya baskın düzenleyen Jandarma ekiplerine Dedektör Köpek Avcı da destek verdi. Burada yapılan aramada "AVCI"nın ambalajlı hava filtrelerine tepki vermesi üzerine 120 adet hava filtresi ile 36 aktif karbon filtresi ekipler tarafından tek tek incelemeye alındı.

HAVA FİLTRESİNE 172 KİLO UYUŞTURUCU

Filtreler söküldüğünde filtrelerin dışından tespit edilemeyecek şekilde iç kısmına kömür parçalarının döküldüğü ve kömürlerin içine vakumlanmış poşetler içerisinde eroin maddesinin zulalandığı tespit edildi. Aramalarda 172 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli şahıslar ikamet adreslerinde yakalandı.

2 TUTUKLAMA

Yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken Jandarma ekiplerinin uyuşturucu maddenin nereye ve kimlere teslim edileceğine yönelik detaylı çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.