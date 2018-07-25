Ya gece çökseydi!

İstanbul
'da önceki gece başlayan ve dün de devam eden sağanak yağış Beyoğlu
'nda heyelana neden oldu. Fuadiye Sokak'ta 1994'te kaçak olarak inşa edilen Emin Ertürk
'e ait olan apartmanın alt tarafındaki parsel futbolcu Arda Turan
'a aitti ve yurt binası olarak inşaat çalışması sürüyordu. Dün sabaha karşı şiddetli yağmurda önce inşaatın istinat duvarı çöktü, ardından 4 katlı apartmanın altındaki toprak hızla, kazı yapılan inşaat alanına kaydı. 7 daireden oluşan ve yaklaşık 30 kişinin yaşadığı aparmanın zemini bir anda boşaldı. Gürültüyle uyanan vatandaşlar hızla evlerini terk etti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bina yakınındaki caddeyi trafiğe kapattı. Apartman ve çevresindeki iki bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Elektrik, su, doğalgaz kesildi. Beklenen facia sabah saat 10.30 sıralarında meydana geldi ve 4 katlı bina televizyon kanallarının canlı yayını sırasında 5 saniye içinde çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı göçük gece meydana gelseydi facia kaçınılmaz olurdu.
9 BİNA TEHDİT ALTINDA
Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Demircan, "Bina inşaatı devam eden bir yapının üzerinde 1994'te yapılmış, ruhsatı, iskanı olmayan kaçak bir yapı. Bölgede 9 binayı tehdit altında gördük. Çöken bina ile diğer iki binada yaşayan kiracı ve mal sahibi 29 aileyi çevredeki otellere yerleştirdik. Teknik raporlar doğrultusunda tedbiren boşaltılan diğer 6 binada da neler yapılacağına karar vereceğiz" dedi.
FACİA OLURDU
Çöken binanın hemen yan tarafındaki binada oturan ve engelli çocuğu ile birlikte kendilerini binanın dışına atan Hatice Yıldırım, "Ses üzerine dışarı çıktık. Çocuğum engelli ve ben de rahatsızım. Karşıdaki binanın yıkılmak üzere olduğunu görünce çok korktuk. Allah'tan gece saatlerinde olmadı. Yoksa felaket olurdu. Polisler gelerek bizim binanın da çökme riski olduğunu söyleyerek boşaltmamızı istediler" dedi.
'8 AY ÖNCE DİLEKÇEYLE BİLDİRDİK'
Çöken
apartmanın sakinlerinden Mürsel Cihanan, kendini dışarı attığını belirterek "Burası 8 aydır böyle, savcılığa ve belediyeye dilekçeyle başvurduk. Herkes mağdur, can havliyle dışarı çıktık. Pantolonumu sokakta giydim" diye konuştu. Binasının yıkılmasını çaresiz gözlerle seyreden Mesut E. de Arda Turan'ın parselindeki inşaatın göçüğe neden olduğunu söyledi. Emin Ertürk, "İki ay önce yollarda ve binada meydana gelen çatlaklar nedeniyle facia 'geliyorum' demişti. Biz de önlem alınması için müracaatta bulunduk. Fakat 'Bir şey olmaz' denildi. Binada çatlaklar oluştu. Sonunda gözlerimizin önünde yıkıldı" diye konuştu.
Mustafa KAYA- Derviş UĞURLU - Uğurkan ÇOT/ SABAH