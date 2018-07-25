YDS başvuruları ne zaman sona erecek? - 2018 YDS Sonbahar dönemi sınav tarihi ve ücreti...

Yılda üç kez düzenleneceği açıklanan YDS'nin ikinci etabı olan Sonbahar dönemi sınavı başvuruları için artık son düzlüğe girildi. Adaylar, sınava ilişkin çalışmalarını sürdürürken başvuru tarihlerini kaçırmamak için de araştırma yapıyorlar. İlki Nisan ayında gerçekleşen YDS, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in açıklaması ile bu yıl üç kez yapılacak. Özer, yaptığı açıklama ile 2 Aralık 2018 tarihinde üçüncü bir YDS sınavının daha gerçekleşeceğini belirtti.

Peki, YDS 2018 Sonbahar dönemi sınavına ilişkin detaylar neler? İşte en çok araştırılan o konular...

YDS 2018 SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARI VE SINAVI NE ZAMAN?

2018 YDS Sonbahar Dönemi sınavı 9 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayıp olup tam 180 dakika sürecek.

YDS başvuruları ise 18 Temmuz ile 26 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM AİS sistemi ve ÖSYM sınav başvuru merkezleri aracılığı ile yapılacak.

Sınav sonuçlarının 4 Ekim 2018 tarihinde açıklanması bekleniyor.

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YDS 2018 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

YDS 2018 sınav ücreti 100,00 TL, başvuru hizmeti ücreti ise 5,00 TL olarak belirlendi. YDS Sonbahar Dönemi geç başvuru günü ise 8 Ağustos 2018 tarihi. Adaylar, geç başvuru tarihinde başvuru yapmaları şartında 150,00 TL sınav ücreti ödeyecekler.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.

SINAVIN GEÇERLİLİK KOŞULLARI NELERDİR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevaplarının değerlendirilmesi için adayın;

– Sınava, atandığı salonda girmesi,

– SINAVA GİRİŞ KODU'nu sınav kitapçığına yazdıktan ve kodladıktan sonra sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

– Cevaplarını sınav süresi içinde sınav kitapçığındaki cevap alanlarına işaretlemiş olması,

– Sınav kitapçığına T.C. Kimlik Numarasını ve Sınava Giriş Kodunu doğru olarak yazıp kodlaması

– Sınav kitapçığına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

– Sınav sonunda sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) sınav görevlilerine teslim etmesi,

– Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir..