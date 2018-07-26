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2 yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında...

'da, de 2 yüzünden çıkan kavgada 2 kardeşin bıçaklanma anı, güvenlik kemarası tarafından kaydedildi. Hastanede tedavi gören 2 kardeşin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 16:28
2 TL yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında...

Olay, önceki gün İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Abdül Hak Hamit Caddesi üzerindeki de meydana geldi. İddiaya göre, S. (19), kafede karşılaştığı (25) ve kardeşi 'den (19) 2 istedi. Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Zafer Tuğrap S., ağabey ve kardeşine sai darp ettiği sırada kavgaya karışan E.G. (17) 2 kardeşi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

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Yaralanan kardeşlerden Erdost Servet Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Candost Aziz Demir ise Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S., gece yakalanarak gözaltına alındı. Dün adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kardeşlerin ikisinin da sağlık durumunun ağır olduğu, tedavilerinin hastanelerin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Öte yandan bıçaklama anı ise işyerinin güvenlik kemarası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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2 TL yüzünden 2 kardeşin bıçaklanma anı güvenlik kamerasında...
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