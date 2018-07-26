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200 bin kişiye gelir kapısı

TAHİR AŞKIN KISACIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
200 bin kişiye gelir kapısı
'İN vazgeçilmez yemeklerinden kış dolmasının yapımında kullanılan kurutmalık sebzelere talep her geçen gün artıyor. UNESCO tarafından gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına seçilen Gaziantep'in eşsiz yemeklerinden kış dolması yapımı için kullanılan sebzelerin kurutulması için 40 dereceyi bulan sıcaklıklar ve havanın nem oranın az olması gerekiyor. Yaz sezonu boyunca yaklaşık 200 bin kişiye gelir kapısı olan kurutmalıklar kentte dönemlik işçi göçü de yaratıyor. Özellikle kadınlar tarafından içleri çıkarılan sebzeler daha sonra iplere bağlanarak kurutuluyor ve satışa hazır hale geliyor. Her dizimde 50 adet olan sebzeler toptancıya 7-8 lira, tezgâhlarda ise 10-15 liradan satılıyor. Kentin kurutmalık diyarı Oğuzeli ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ilçede bir sezonda 25 bin ton kurutmalık üretildiğini söyledi. Kılıç, "Hem ilçemiz, hem ilimiz hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunuyoruz" dedi.
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