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'dan yola çıkan 48 saatte 'a ulaştı

'daki Akyatan lagününde takip edilmesi için verici takılan yeşil deniz sı, 48 günde 'a ulaştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 14:12
Adana'dan yola çıkan kaplumbağa 48 saatte Mısır'a ulaştı

'nın Karataş ilçesindeki Akyatan lagününde konaklayan yeşil deniz sına (Chelonia mydas), göç rotası ve beslenme alanı hakkında bilgi alınması için uydu üzerinden takip edilmesini sağlayacak verici takıldı.

5 Haziran'da zarar verilmeden üzerine uydu vericisi monte edilen dişi deniz kaplumbağasının göç rotası anlık olarak izlendi.

48 gündür takip edilen deniz kaplumbağasının 'da olduğu belirlendi. Deniz kaplumbağasının yaklaşık 2 aylık yolculuğu Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (World Wildlife Fund) Twitter hesabından da paylaşıldı.

Yeşil deniz kaplumbağasının verici sayesinde göç rotası, süresi, beslenme düzeni ve alanı ile koruma çalışmalarına ışık tuttuğu belirtildi.

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Adana'dan yola çıkan kaplumbağa 48 saatte Mısır'a ulaştı
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