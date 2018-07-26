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'ın öğrenci tuzağı

grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 3 kadının meslekleri, örgütün üniversiteli gençleri hedef aldığı iddiasını gündeme getirdi.

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:26
Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı

grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 169 kişiden 3'ü, örgütün gençlere ulaşmak için özel strateji geliştirdiği şüphesini doğurdu.

Tutuklanan , ve 'in özel bir üniversitede görev yapıyor olmaları, örgütün varlıklı ailelerin gençlerine ulaşmak için çalıştığı iddiasını gündeme getirdi.

3 İSİM TESPİT EDİLDİ

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ebru Barutçu'nun özel üniversitede rektörün özel kalemi olarak çalıştığı, Sermin Karakale'nin aynı üniversite tıp fakültesi yardımcı dekanı, Ebru Fişek'in ise mühendislik fakültesi dekanlığı idari koordinatörü olarak görev yaptıkları tespit edildi.

Üç kadının özellikle örgütün üniversite öğrencilerine ulaşma konusunda strateji güttüğü ve bu konuda örgütün çalışmalarını yönlendirdikleri üzerinde duruluyor.

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Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı
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