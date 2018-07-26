Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı yapıyor! - Sözleşmeli Personel alımı 2018 başvuru şartları neler?

Sözleşmeli personel olmak isteyenlere müjde! Afyon Kocatepe Üniversitesi, duyurduğu ilan ile kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere 113 kişilik personel alımı yapılacağını açıkladı. 18 yaşını tamamlamış ve KPSS 2016'ya girmiş her adayın başvuru yapabileceği personel alımı ise vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alımı başvuru şartları neler? Detaylı bilgiler haberimizde...

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapmaları gerekmektedir. Başvuruları 24 Temmuz 2018 tarihinde başladı ve 8 Ağustos 2018 tarihinde sona erecektir.

Lisans mezunu hemşire kontenjanı: 83

Ön Lisans mezunu hemşire kontenjanı: 30

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 113 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.