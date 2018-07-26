Antalya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasında

<Antalya
lya'da iş yerinden hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçesinde ev, iş yeri ve otomobillerden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen K.D. (25), kamp yaptığı Konyaaltı Plajında gözaltına aldı. Tatil yapmak için Antalya
'ya geldiğini belirten şüphelinin 20 bin lira ile bilgisayar ve cep telefonu çaldığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin akaryakıt istasyonu muhasebe bölümündeki görevlinin çantasından 10 bin lirayı çalması yer alıyor.