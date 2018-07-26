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’in 1 yıl hapsi istendi

'in idamla ilgili attığı "Medine" içerikli tweet'le ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

ÜMİT UZUN
ÜMİT UZUN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Berna Laçin’in 1 yıl hapsi istendi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Laçin hakkında "Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Anadolu 'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Laçin, çocuk istismarcıları ve katilleri için sosyal medyada idam tartışmaları üzerine Twitter hesabından "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" diye paylaşımda bulunmuştu.
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Berna Laçin’in 1 yıl hapsi istendi
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