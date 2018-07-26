Berna Laçin’in 1 yıl hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Laçin hakkında "Halkın dini değerlerini aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi
'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Laçin, çocuk istismarcıları ve katilleri için sosyal medyada idam tartışmaları üzerine Twitter hesabından "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!" diye paylaşımda bulunmuştu.