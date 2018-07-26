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Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

'ın Besni ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 15:50
Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazı Köyü yakınlarında meydana geldi. Mahmut Eroğlu (18) yönetimindeki 02 HT 344 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan (30), Hatice Kübra Eroğlu (9) ve Fatih Karlıdağ (2), vatandaşların çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Sıdıka Karlıdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Karlıdağ'ın cenazesi morga konulurken, ilk müdahalesi yapılan diğer 3 yaralı ise 'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Besni'nde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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