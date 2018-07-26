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'da 2 aracın alev alev yandığı tatbikat gerçeğini aratmadı

'da 4 gündür devam eden itfaiye ekiplerine yönelik eğitimlerin sonunda düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Alev alev yanan araçları söndüren ekipler, yaralıları kurtarmak için zamanla yarıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:30
Bolu'da 2 aracın alev alev yandığı tatbikat gerçeğini aratmadı

tarafından 'nin farklı illerinde verilen itfaiye eğitimleri 'da da gerçekleştirildi. 4 gün boyunca süren eğitimlerde teorik olarak yanan binaya müdahale, yanan araca müdahale, larına müdahale gibi eğitimler verildi. 4. günün sonunda ise Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği alanda meydana gelen trafik kazasında iki araç alev alev yanmaya başlıyor. Alevlerle mücadele ederek söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, bir yandan da araçlarda bulunan yaralıları kurtarıyor.

EĞİTİM 4 GÜN SÜRDÜ!

İtfaiye ekiplerinin sınırlarını zorladıkları ve gerçeğini aratmayan tatbikat sonunda ise İtfaiyesi Eğitim Amiri Memiş Gezer, yapılan eğitim ve çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Türkiye'de görev yapan tüm itfaiyelere eğitim vermekten ve geliştirmekten mutlu olduğunu dile getiren Memiş, "Ben Memiş Gezer, Konya İtfaiyesi'nde Eğitim Amiri olarak görev yapıyorum. Bolu'ya da eğitime geldik. Bu 22. İlimiz. Burada 4 gün boyunca lara müdahale esasları, yangınlara nasıl müdahale edilir, trafik kazalarına nasıl müdahale edilir, bunların eğitimlerini verdik. Bu eğitimin sonunda da bir tatbikat gerçekleştirdik. Arkadaşlarda gayet başarılıydı. Biz Türkiye'nin 22 iline eğitim verdik. İllere eğitim vererek değer katmayı seviyoruz. İtfaiyenin gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi. Tatbikat, görevli personelin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Bolu'da 2 aracın alev alev yandığı tatbikat gerçeğini aratmadı
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