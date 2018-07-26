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'a tehdide dava

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Bülent Serttaş'a tehdide dava
Ünlü türkücü , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gelen "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" şeklindeki tehdit mesajlarını delil olarak sunan Serttaş'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Muhlis K., Serttaş'a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti. Savcılık tarafından, Muhlis K.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, "tehdit" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Bülent Serttaş'a tehdide dava
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