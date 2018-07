’Çamaşırları kirletmeyin’ diye uyardı, öldüresiye dövüldü

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı evde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Saide Güngör, balkondaki çamaşırlarını kirlettiğini ileri sürdüğü komşularını ev sahibine şikayet etti. İddiaya göre, üst komşuları S.A. ve D.A. Güngör'ün evini bastı. Güngör öldüresiye darp edildikten sonra, olayı gerçekleştiren iki kardeş evlerine çıktı. Güngör ise polise başvurdu. Gözaltına alınan iki kardeş ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Saide Güngör olay anını şöyle anlattı:



"Üst kat komşumuz, çamaşırlarımın üzerinden örtüleri çırpıyordu. Ben de uyardım, o da temiz bir şey olmaz dedi. Çamaşırlarım balkonda seriliyken, üzerinden çöp falan atıyor. Bunun üzerine durumu ev sahibimize bildirdim. Ev sahibi üst kattaki komşularla görüşmüş. Dün akşam 18.30 sıralarında çocuklarım aşağıda oyun oynadığı sırada, balkonda onları izlemeye başladım. Balkona oturmamla birlikte üst kattan başımdan aşağı 2 kova su döktüler. Birincisinde döktüğünde, 'sen bizi ev sahibine şikayet ettin' dedi. İkincisinde ise 'al bir daha döküyorum, tekrar şikayet et' dedi."





"PARKE TAŞI ATTILAR, KAPILARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRDİLER"



Balkonda oturduğu sırada hakarete uğradığını söyleyen Güngör, "Bana hakaret edip küfrettiler. Sonra balkonuma parke taşları attılar. O arada çocuklarım balkonda olsaydı başlarına gelseydi ne yapardım. Olayı gerçekleştiren, S.A., D.A. tahta ve demir kapıları tekmelemeye başladı. Ev sahibinin kardeşi ne oluyor, kapıları kıracaksınız dedi. Sonra S.A., D.A. tekrar yukarı çıktı. Tekrardan ellerinde taşla kapıma geldiler. Balkondaki tahta kapımı kırıp evimin içerisine girdiler. Sonra içeriye girip S.A., D.A. elimi ısırdı, saçıma yapışıp, 'son günlerin' dediler. 'Seni burada oturtmayacağız, çıkartacağız' dediler. İki kardeş kollarımdan tutup beni darp etti" ifadelerini kullandı.





"DARP ESNASINDA ÇENEM ÇATLADI"



Saçlarından tutularak evinin içinde dövüldüğünü aktaran Güngör, "Darp esnasında, çenemde çatlaklık oluşmuş. Plastik cerrahinin görmesi gerekiyor. Gerekirse ameliyat olacakmışım. İnce belimde ise ödem oluşmuş. Genel cerrahinin görüp duruma göre ameliyat edeceğini öğrendim. Şu an zorla konuşuyorum, bu boyunluk çenemin hareket etmemesi için takıldı. Cumhurbaşkanıma, Adana Valisine sesleniyorum. Ben mağdur durumdayım. Kendi can güvenliğim ve çocuklarımın can güvenliği yok. Yardım istiyorum" dedi.