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Eyüpsultan'da cinayet: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü!

Eyüpsultan'da aynı apartmanda ikamet eden komşular arasında apartmanın önüne çöp koyma nedeniyle çıkan kavgada 15 yaşındaki , bıçaklanarak öldürüldü.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 14:41
Eyüpsultan'da cinayet: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü!

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.50 sıralarında Rami Cuma Mahallesi Yeşil Çınar sokaktaki bir apartmanda ikamet eden Ebru G. apartmanın önüne çöp koymak için çıktı. Binanın giriş katında ikamet eden Resul Çelik, çöp kokusundan rahatsız olduklarını söyleyerek Ebru G.'ye tepki gösterdi.

Tartışmayı balkondan izleyen Ebru G'nin eşi Yasin G. (34) aşağı inerek Resul Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmaya Resul Çelik'in 15 yaşındaki oğlu de katıldı. Bu sırada Yasin G. yanındaki bıçakla Fırat Çelik'i sırtından bıçakladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Yasin G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Eyüpsultan'da cinayet: 15 yaşındaki çocuk öldürüldü!
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