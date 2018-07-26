Faydaları saymakla bitmiyor: Semizotu

ORTADOĞU
ve Hindistan
kökenli olan ve Türk mutfağında da önemli bir yer tutan semizotunun faydaları saymakla bitmiyor. Son zamanlarda dünya mutfağında da hayli popüler olmaya başlayan semizotunun içeriğinde bulunan kalsiyum magnezyum demir ve manganez vücudumuzdaki kemikleri koruyarak osteoporozu (kemik erimesi) önlüyor. "Organicfacts.net" (Organik Gerçekler) adlı sağlıklı beslenme blogunun derlediği yazıya göre semizotu, antioksidan yapısından ötürü bağışıklık sistemini güçlendirerek kanseri önlemeye yardımcı olurken kalp sağlığını da koruyor.
KİLO VERMEK İÇİN
Kilo vermeye yardımcı olan besin, cilde de iyi geliyor. Zengin bileşenleri sayesinde kötü kolestrolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde rol oynuyor. Toksin söktürücü özelliği sayesinde böbrekteki kumu ve taşı dökerek, yüksek oranlı lifiyle kabızlığı da önlüyor. İçeriğinde ki A vitamini sayesinde göze de olduça faydası var. Yabani olarak yetişen semizotunun tohumları rüzgarla birlikte taşındığından bahçelerde kendiliğinden yetişebiliyor. Bu özelliğinden dolayı ABD'de arsız bitki olarak da bilinen semizotu, yemeklerde çok tercih edilmiyor.