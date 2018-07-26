Gaspçılar yarım saatte yakalandı

PENDİK'TE banka
dan çıkan yaşlı adamı gasp eden şüpheliler polis ekiplerince yarım saatte yakalandı. Ankara
Caddesi üzerinde, içinde 5 bin 600 lira bulunan çantayla banka şubesinden çıkan yaşlı bir kişi, onu takip eden şüphelilerin saldırısına uğradı. Şahsı darp edip elindeki çantayı çalan şüpheliler, vatandaşın cebindeki parayı da almak istedi. Vatandaşların müdahalesinden korkan şüpheliler, lüks bir araca binerek kaçtı. Bu arada çalıntı lüks aracın peşinde olan polis, takibe aldıkları şüphelileri yarım saat sonra yakaladı. Şüpheliler Ender P. (18) ile V.K. adliyeye sevk edildi.