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Gaspçılar yarım saatte yakalandı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
PENDİK'TE dan çıkan yaşlı adamı gasp eden şüpheliler polis ekiplerince yarım saatte yakalandı. Caddesi üzerinde, içinde 5 bin 600 lira bulunan çantayla banka şubesinden çıkan yaşlı bir kişi, onu takip eden şüphelilerin saldırısına uğradı. Şahsı darp edip elindeki çantayı çalan şüpheliler, vatandaşın cebindeki parayı da almak istedi. Vatandaşların müdahalesinden korkan şüpheliler, lüks bir araca binerek kaçtı. Bu arada çalıntı lüks aracın peşinde olan polis, takibe aldıkları şüphelileri yarım saat sonra yakaladı. Şüpheliler Ender P. (18) ile V.K. adliyeye sevk edildi.
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Gaspçılar yarım saatte yakalandı
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