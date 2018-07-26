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Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

’de 5 mahallede girdikleri ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karışan 2 hırsızlık zanlısı polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine yollandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:40
Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

Kentte Temmuz ayı içerisinde Altıntop, Değirmenönü, 15 Mayıs, Yeni Mahalle ve İlbade Mahallelerinde 9 ayrı işyerinden ve evden meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında zanlılara ulaşarak gözaltına aldı. Polis, M.Ş. ve H.A., isimli şahısları çalmış oldukları ve çoğunluğu cep telefonlarından oluşan malzemeler ile birlikte yakaladı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine iade edildiler. İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı
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