Girdikleri ev ve iş yerleri soyan 2 şahıs tutuklandı

Kentte Temmuz ayı içerisinde Altıntop, Değirmenönü, 15 Mayıs, Yeni Mahalle ve İlbade Mahallelerinde 9 ayrı işyerinden ve evden meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen polis ekipleri başlattıkları soruşturma kapsamında zanlılara ulaşarak gözaltına aldı. Polis, M.Ş. ve H.A., isimli şahısları çalmış oldukları ve çoğunluğu cep telefonlarından oluşan malzemeler ile birlikte yakaladı. Şahıslarla birlikte ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler sahiplerine iade edildiler. İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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