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Göklerin şampiyon habercisi:

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Göklerin şampiyon habercisi: Sultan
TARİHİN ilk habercileri olan posta güvercinleri, özel yetenekleri sayesinde binlerce kilometre uzaklıktaki evini şaşmadan bulabiliyor. Posta güvercinlerinin 'de de çok sayıda meraklısı var. Onlardan biri de İstanbul Beykoz'da yaşayan Ali Çelik. Çelik'in 1 yaşındaki posta güvercini ise Türkiye'de her yıl düzenlenen profesyonel yarışların son dönemdeki parlayan yıldızı. Sultan bu yıl ilk kez 4 yarışta da dereceye girdi. Çelik, "7 senedir posta güvercini besliyorum. İlk defa bu sene profesyonel olarak Sultan'la yarışlara katıldım. Şampiyon oldu. Siz ne kadar özen gösterirseniz kuş da sizi utandırmamaya çalışır" dedi. Beykoz Arena Posta Güvercinleri Derneği Başkanı Adem Gür ise "Yarışmalara katılan yaklaşık 500 posta güvercinimiz var" diye konuştu.
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Göklerin şampiyon habercisi: Sultan
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