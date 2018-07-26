Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

EDİRNE
'NİN
Keşan ilçesinde meydana gelen kaza
da 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Belçika
'dan Isparta
'ya giden gurbetçi aile
nin bulunduğu araç, Keşan ilçesine bağlı Maltepe
köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına, daha sonra da yol kenarındaki evin istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü Mithat Bilici (57) ile yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56), hurdaya dönen araçta sıkışarak can verdi. Araçta bulunan Feride Bilici
(54) ve Şafak Bilici
(51) ise, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şafak Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feride Bilici'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.