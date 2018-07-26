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yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
'NİN Keşan ilçesinde meydana gelen da 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 'dan 'ya giden nin bulunduğu araç, Keşan ilçesine bağlı köyünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce su kanalına, daha sonra da yol kenarındaki evin istinat duvarına çarptı. Feci kazada sürücü Mithat Bilici (57) ile yanında oturan kardeşi Recep Bilici (56), hurdaya dönen araçta sıkışarak can verdi. Araçta bulunan (54) ve (51) ise, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Şafak Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feride Bilici'nin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
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