Hatay’daki yangın kontrol altına alındı

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Arsuz ilçesine bağlı Işıklı mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın
çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere bir uçak, 6 helikopter, 36 arazöz, 12 su tankı ve 6 dozer ve 300 işçiyle müdahale edildi. Yaklaşık 45 hektar alanda etkili olan yangında alevler 5 eve sıçradı. Yangının çıktığı Işıklı mevkisinde incelemelerde bulunan Kahramanmaraş
Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, "Yangın şu an için kısmen kontrol altında. Çok büyük tehlike arz etmiyor. Tabii yangının bu kadar büyümesinin esas sebebi, köy merkezinde çıkmış olması. Köydeki insanlar zarar görmesin diye ilk önce köydeki yanan alanlara ve evlere müdahale ettik"dedi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ellerinde henüz bir bilgi bulunmadığını da kaydeden Altıntaş, soğutma çalışmalarının devam edeceğini aktardı.