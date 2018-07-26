Kanal İstanbul YİD modeliyle yapılacak

Meclis
Genel Kurulu'nda, torba yasa teklifinde, Kanal İstanbul
projesinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılmasını öngören madde kabul edildi. Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projelerde uygulanan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projelerinde de uygulanacak. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde 45 kilometrelik güzergahta yapılması öngörülen projenin maliyeti, düzenlemenin kabulüyle aşağı çekilmiş olacak. Böylece 65 milyar lira olması planlanan Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 35 milyar liraya düşmesi bekleniyor.