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YİD modeliyle yapılacak

EVRİN GÜVENDİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Meclis Genel Kurulu'nda, torba yasa teklifinde, projesinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılmasını öngören madde kabul edildi. Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı gibi dev projelerde uygulanan Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli Kanal İstanbul ve benzeri suyolu projelerinde de uygulanacak. Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru üzerinde 45 kilometrelik güzergahta yapılması öngörülen projenin maliyeti, düzenlemenin kabulüyle aşağı çekilmiş olacak. Böylece 65 milyar lira olması planlanan Kanal İstanbul projesinin maliyetinin 35 milyar liraya düşmesi bekleniyor.
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Kanal İstanbul YİD modeliyle yapılacak
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