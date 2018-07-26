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Kavgada durdurmak istediği minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

'da kavga sırasında durdurmak istediği minibüsün altında kalan Suriyeli kadın hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:54
Kavgada durdurmak istediği minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli iki aile tarım işçisi olarak 'ya gitmek için minibüsçülük yapan Abdurrezak D. ile anlaştı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle lerin başka bir minibüsçü ile anlaştığını öğrenen Abdurrezak D, Suriyeli ailelerin bulunduğu sokağa gelerek aile bireyleriyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Abdurrezak D, 01 RR 715 plakalı minibüsüne binerek kaçmaya çalıştığı sırada önüne geçerek minibüsü durdurmaya çalışan Suriyeli 63 yaşındaki Siyye El Ali'ye çarptı. Ali, olay yerinde hayatını kaybetti. Ali'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan minibüs sürücüsü Abdurrezak D, Evren Sanayi Sitesi yakınlarında Asayiş Şube Müdürlüğü Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kavgada durdurmak istediği minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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