Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > KPSS soru ve cevapları 2018 yayımlandı! ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

ı 2018 yayımlandı! KPSS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

'nin 'na ilişkin ı yayımlamasının ardından, binlerce memur adayları gözlerini sonuçlarına çevirdi. Sınava giren adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı yüzde 10'luk kısmı kapsayan cevap anahtarlı soru ve cevaplara ilgi gösterirken bir yandan da sınava yönelik diğer konuları araştırıyor. Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girenler, nın açıklanma tarihini merak ediyor. İşte KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi!

Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 26.7.2018 11:05
KPSS soru ve cevapları 2018 yayımlandı! ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

Memur olabilme hayali ile 'na giren adaylar, sınavlarının ardından na ilişkin araştırmalarını yapıyor. , geçtiğimiz günlerde Genel Yetenek, Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri sınavına ilişkin ı açıkladı. Cevap anahtarı ile yayımlanan soru ve cevaplara ilgi gösteren adaylar, sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, sınav sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte yanıtı...

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2018 Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri soruları ve cevapları %10'luk cevap anahtarı ile beraber ÖSYM tarafından açıklandı.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ - 1

KPSS LİSANS GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ - %10 CEVAP ANAHTARI - 2

KPSS LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ - %10 CEVAP ANAHTARI - 3

KPSS 2018 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sınav sonuçları 31 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek.

2018 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 28.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 29.07.2018 tarihinde, saat 10:15'de

- 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 05.08.2018 tarihinde, saat 10:15'de gerçekleştirilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ

28 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DİKKAT!

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum (İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS soru ve cevapları 2018 yayımlandı! ÖSYM KPSS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN