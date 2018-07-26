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'den son dakika uyarısı! - ve için o saate dikkat çekti

'den son dakika uyarısı geldi. 'da dün yaşanan sağnak yağış ile hayat adeta felç oldu. Bugün için ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi. Temmuz ayının sonuna geldiğimiz bu günlerde havalardaki karışıklık özellikle İstanbul'da yaşayanları şaşırtıyor. İstanbul'da bir güneşli bir fırtınalı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da havalar ne zaman düşecek? İstanbul'a bugün yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini...

Giriş Tarihi: 26.7.2018 09:02
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul ve Ankara için o saate dikkat çekti

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre 'da bugün öğlen saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Havaların ise akşamüstü 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki İstanbul'u yağışlar ne zaman terkedecek? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini...

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da dün yaşanan sağanak yağış hayatı felç etti. Trafik durma noktasına gelirken metro seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul ve Ankara için o saate dikkat çekti
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