Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! - İstanbul ve Ankara için o saate dikkat çekti

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre İstanbul'da bugün öğlen saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı olarak sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Havaların ise akşamüstü 31 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Peki İstanbul'u yağışlar ne zaman terkedecek? İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahmini...

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da dün yaşanan sağanak yağış hayatı felç etti. Trafik durma noktasına gelirken metro seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı.