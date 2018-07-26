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Ormanlık alanda mantar toplayan kadın kayboldu

’da ormanlık alanda mantar toplamak için eşinin yanından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki kadın, jandarma ve UMKE ekiplerince her yerde aranıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:23
Ormanlık alanda mantar toplayan kadın kayboldu
Edinilen bilgiye göre, evli ve 6 çocuk annesi Şakire Tiryaki, eşi ile birlikte orman kesim işi için gittiği Daday'a bağlı Akılçalman köyü Buzağıveren Mahallesi'nde ormanlık alanda mantar toplamaya başladı. Orman kesimi esnasında mantar toplamak için eşinin yanından ayrılan Şakire Tiryaki, köyün yakınındaki ormanlık alana gitti. Bir daha geri gelmeyen Şakire Tiryaki için kayıp ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine jandarma ekipleri, aile ile birlikte ormanlık alanda gece boyunca arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına rağmen Şakire Tiryaki'ye henüz ulaşılamadı. Arama çalışmaları halen devam ediyor.
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