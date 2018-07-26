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Otomobil evin terasına uçtu: 2 yaralı

'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü terasa uçtu. 2 kişi taralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:14
Otomobil evin terasına uçtu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, beldesinde mevkinde meydana geldi. 'tan Çaycuma ilçesine seyir halinde olan 30 yaşındaki avukat Seden S. idaresinde 67 ZT 121 plakalı otomobil Karaman beldesi Yeni Mahalle civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cafer Kökgöz'e ait evin terasına girdi. araç sürücü Seden S. ve 31 yaşındaki Ertuğrul Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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Otomobil evin terasına uçtu: 2 yaralı
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