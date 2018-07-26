Oyuncunun evi beton altında kaldı

Beşiktaş
'ta
oyuncu Gülden Dudarık
'ın evinin duvarı yan taraftaki inşaat çalışması nedeniyle yıkıldı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Türkali Mahallesi'nde meydana geldi. Bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında dökülen beton nedeniyle oyuncu Dudarık'ın evinin duvarı yıkıldı. Evin içine beton dolarken, eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan kardeşi Mehmet Dudarık duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dudarık, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri eve dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvar da örüldü. Gülden Dudarık, "Zabıta 'bilirkişi raporu tutulacak' dedi. O günden beri belediyeden kimse gelip bir inceleme yapmadı. Maddi ve manevi zarar içerisindeyiz. Hiç bir şekilde sorumlular bize yardımcı olmuyor" diye konuştu.