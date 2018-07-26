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Özel Harekat destekli operasyonu: 17 şahıs yakalandı

'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özel Harekat Polisi destekli 5 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 17 şahıs yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 11:08
Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 17 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından madde ticareti yapan zanlılara yönelik de destek verdiği operasyon gerçekleştirildi. Şehir merkezindeki 5 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin çelik kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.

17 ZANLI YAKALANDI!

Polis ekiplerinin evlerde yaptığı aramalarda metamfetamin, 2 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 17 zanlı ise yakalandı. Yakalanan şahıslardan 15'i hakkında kullanmaktan işlem yapılırken, B.P. (44) ve C.S. (40) hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldığı kaydedildi.

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Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 17 şahıs yakalandı
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