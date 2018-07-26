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'de sı: 1 ölü, 2 yaralı

’nin Pazar ilçesinde meydana gelen sında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. , Kocaköprü köyü mevkiinde meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:41
Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 53 AR 934 plakalı araç, Kocaköprü köyü mevkiinden Pazar istikametine seyir halindeyken, otogar mevkiinde karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki 53 HA 264 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. da sürücü İsmail Hakkı Namlı (62) hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü F.Y. ve araçta bulunan O.Y. yaralandı. Yaralılar Kaçkar Devlet Hastanesine, ardından da Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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