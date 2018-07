Saç teli üzerinden kuaföre ulaşılacak

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en önemli eğitim ve araştırma merkezlerinden New York 'taki, " John Jay College of Criminal Justice "de görev yapan Türk bilim insanı Dr. Ali Koçak , suçluların bulunması için çok önemli bir yöntem geliştirdi. Saddam döneminde gördüğü baskılar nedeniyle Irak 'tan Türkiye 'ye gelen, daha sonra da ABD 'ye yerleşen Koçak, 13 yıldır kriminoloji üzerine çalışıyor."Amerika'nın Sesi" haber sitesinde yayımlanan habere göre saç konusunda uzman olan Koçak, yaptığı son araştırmalar kapsamında delil olarak elde edilen saç telinden harekete geçerek, suçluya en hızla ulaşabilecek çeşitli araştırmaları yürütüyor. Geliştirdiği yöntem sayesinde Koçak, saç boyalıysa kullanılan boya cinsleri, boyanın hangi fabrikada üretildiği ve dolaylı olarak boyanın hangi kuaförde yapıldığının saptanmasına kadar çok sayıda ayrıntıya ulaşarak suçlunun bulunmasını kolaylaştırıyor. Koçak'ın hâlen araştırmalarına devam ettiği yöntemlerde, kızıl ötesi ışınları ve bazı yazılımlar devreye sokularak analiz edilen bir saç kılından, suçlunun cinsi, ırkı ve uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı saptanacak. Koçak'ın saç telinden yola çıkarak başlattığı araştırma tırnak ojesi ve toprak gibi delillere de uygulanabilecek. Toplanan bu tür delillerden bilgi bankaları oluşturulacak. Amerika'nın Sesi sitesinin sorularını yanıtlayan Koçak, 2005'ten bu yana çalıştığı üniversitede adli bilimler, adli psikoloji, kriminoloji, sorgulama gibi alanlarda dersler verildiğini söyledi.Verdiği derslerden birinin adli bilimler olduğunu belirten Koçak, hâkim ve avukatların aldığı bu derste delillerin toplama yöntemlerinden mahkemeye sunulma sürecine kadar çok önemli bilgiler anlatıldığını belirtiyor. Koçak, adli bilimsel analiz dersinde ise hangi aletin hangi araştırma ve analiz için kullanıldığının öğretildiğini belirtiyor.Okulun öncelikle 1950'lerde polislere halka ilişkiler sağlamayı amaçlayan bir program olarak 1950'lerde başladığını belirten Koçak, önemli bir ayrıntıyı paylaşıyor: "Bu program daha da büyümüş ve büyüdükçe buranın bir üniversite olarak açılması istenmiş. İlk açıldığı zaman buranın ismi ise 'College of Police Science' olarak konulmuş. Bunun da kısaltılmışı ' COPS '. ABD'de polislere bu nedenle COPS diyorlar." Türk bilim insanı, okulun 13 bin öğrencisinin yüzde 40'ını Hispanikler, yüzde 15-17'sini siyahiler, yüzde 25'ini siyahlar ve yüzde 10'unu Uzakdoğulular'ın oluşturduğunu belirtiyor.