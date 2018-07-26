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Silahlı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra öldü

'in Bergama ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan  (30), 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 4 kişiden 1'i tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:38
Silahlı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra öldü

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında, Pınarköy Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüsüyle arazisinden dönen çiftçi 'a, av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan Beyazkuş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren Beyazkuş, dün öldü. Olayla ilgili aynı aileden , F.B., D.B. ve R.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden Onur Başkaya, tutuklandı.

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Silahlı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra öldü
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