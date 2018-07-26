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Söke’de alacak verecek kavgası: 1 ölü

’ın Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesinde, iki grup arasında yaşana alacak verecek kavgasında bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018 17:35
Söke’de alacak verecek kavgası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre; Güllübahçe Mahallesinde yaşayan Enver K. (35) ile Mustafa Salbaş (29) arasında alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartışma yaşandı. Enver K. yanına arkadaşı Hüseyin K'yi de (20) alarak Güllübahçe'ye gitti. Gece saatlerinde buluşan Enver K. ve Hüseyin K. ile Mustafa Salbaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mustafa Salbaş'ın babası Hasan Salbaş (65) da, daha sonra kavgaya karıştı. Çıkan bıçaklı arbede esnasında Hasan Salbaş, Mustafa Salbaş ve Enver K. yaralandı. Durumu ağır olan baba Hasan Salbaş, kaldırıldığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı iki şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken; kavgaya karışan Hüseyin K. gözaltına alındı.

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Söke’de alacak verecek kavgası: 1 ölü
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