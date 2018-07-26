Son dakika haber: Yunanistan'daki yangın faciasında korkunç detay! Yunanistan Atina'da yangında kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 40 km yakınlıkta bulunan Mati bölgesinde başlayan yangın sıçrayarak büyüme devam etmişti. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu yangında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başkanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi. Peki Yunanistan Atina'da çıkan yangının sebebi ne? Yangında kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar...

YUNANİSTAN YANGININDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangınında gelen bilgilere göre 81 ölü olduğu söyleniyor.

YUNANİSTAN'DAKİ YANGININ NEDENİ NE?

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden sıçrayan yangın Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri oldu.