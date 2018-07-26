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her: 'daki yangın faciasında korkunç detay! Yunanistan Atina'da yangında kaç kişi öldü?

heri... tarihinin en kötü felaketlerinden biri gerçekleşti. Büyük felaket de ölü sayısının en az 80 olduğu tahmin ediliyor. Başkan , facia sonrası Yunanistan Cumhurbaşkanı Çipras'ı arayarak 'yardımız hazırız' çağrısında bulundu. Tam bilanço henüz bilinmezken internette en çok araştırılan konuların başında Yunanistan yangın faciası neden oldu? sorusu geliyor. Peki Yunanistan'da yangın faicasında kaç kişi öldü? yangının nedeni ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.7.2018 07:37
Son dakika haber: Yunanistan'daki yangın faciasında korkunç detay! Yunanistan Atina'da yangında kaç kişi öldü?

heri... 'ın başkenti Atina'ya 40 km yakınlıkta bulunan Mati bölgesinde başlayan yangın sıçrayarak büyüme devam etmişti. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu yangında arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan , Yunanistan Başkanı Çipras'ı arayarak yardıma hazırız mesajı verdi. Peki Yunanistan Atina'da çıkan yangının sebebi ne? Yangında kaç kişi öldü? İşte tüm detaylar...

YUNANİSTAN YANGININDA KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan orman yangınında gelen bilgilere göre 81 ölü olduğu söyleniyor.

YUNANİSTAN'DAKİ YANGININ NEDENİ NE?

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden sıçrayan yangın Yunanistan tarihinin en büyük felaketlerinden biri oldu.

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Son dakika haber: Yunanistan'daki yangın faciasında korkunç detay! Yunanistan Atina'da yangında kaç kişi öldü?
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