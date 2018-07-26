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Tatil ödülü vaat edilen ‘Alemdar’ bulundu

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Tatil ödülü vaat edilen ‘Alemdar’ bulundu
'da 17 gündür kayıp olan kangal cinsi köpek bulundu. Kaybolan köpeği bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen İlhan İlbey, bulan kişiye hangi ödülü istediğini sordu. İlbey, "Antalya tatili mi istiyorsun, para ödülü mü yoksa bir çift yavrusunu mu diye sordum. Arkadaş kangal köpeklerini çok sevdiğini söyledi. Bu nedenle yavrusu olduğunda, yavru almak istediğini belirtti" ifadelerini kullandı. Alemdar'ı bulduğunu söyleyen Serdal Aktaş ise "İnsanlık namına yaptım. Ödül olarak bir çift yavrusunu istedim" dedi.
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Tatil ödülü vaat edilen ‘Alemdar’ bulundu
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