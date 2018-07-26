Türk öğrenciye çifte standart kanıtlandı

AVRUPA
Birliği ülkelerinin göçmen
politikalarının yeniden şekillendiği bugünlerde, Almanya
'da yapılan bilimsel bir araştırma, bu ülkenin başta Türkler olmak üzere yabancı asıllı vatandaşlarına karşı adil davranmadığını ortaya koydu. Mannheim Üniversitesi'nde pedagojik psikoloji kürsüsü tarafından yaş ortalaması 23 olan 204 pedagoji öğrencisinin katılımıyla yapılan araştırmada, bir gruptan 8 yaşındaki "Max
" isimli bir çocuğun dilbilgisini ölçmeleri istenirken, diğer öğrencilerden aynı yaştaki "Murat
" adlı çocuğun kağıdına not vermeleri talep edildi. İki kağıtta bulunan hata sayısı eşit olmasına rağmen, Türk asıllı Murat'ın kağıdı daha düşük not aldı. Sınav kağıtlarını değerlendirmeye alan pedagoji uzmanlarının önyargılı değerlendirmesini gündeme getiren Spiegel Online, araştırmayı yürüten akademisyenlerden Meike Bonefeld'in, "öğretmen adaylarının deneyde Max isimli çocuğun kağıdında daha az hatayı işaretleyeceklerini tahmin ettiğini, ancak katılımcıların her iki kağıtta da eşit sayıda hatanın üzerini çizdiği" yorumunu aktardı.
ORTAK STANDART ŞART
"Görünen o ki, sorun hataların bulunması aşamasında değil, not verme aşamasında" diye konuşan Bonefeld, geleceğin öğretmenlerinin öğrencilerin performanslarını değerlendirirken objektif ölçütlere göre not verebilmeleri için ortak standartlar belirlenmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Oliver Dickhauser ve ekibi tarafından geçen yıl yürütülen çalışmadaysa öğrencilerin göçmen kökenli olmalarının matematik notlarına etkisi araştırılmış ve yine Alman öğretmenlerin göçmen öğrencilere karşı önyargılı davrandıkları kanıtlanmıştı. Bin 500 lise öğrencisinin iki yıl boyunca matematik bilgilerinin değerlendirildiği araştırmada, göçmen kökenli öğrencilerin Almanca'ya hakimiyet ve sosyal sınıf açısından diğer çocuklarla eşit konumda olsalar dahi diğerlerine göre daha düşük notlar aldığı tespit edilmişti.