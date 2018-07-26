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Ünlü restorana şarkı telifi şoku

’deki restoran ’un sahipleri Murat- kardeşler için mekânda çalınan şarkıların telifini ödemedikleri iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis istendi

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2018
Ünlü restorana şarkı telifi şoku
Kaşıbeyaz Lezzet Grubu'nun kurucusu Ahmet Kaşıbeyaz'ın oğulları Murat ve davalık oldu. Müzik eserleri meslek birlikleri yetkilileri geçtiğimiz yıllarda 'e bulunan ünlü restoran 'da izinsiz olarak umuma açık şekilde müzik yayını yapıldığını ve bunun için söz konusu kuruma bir telif ödenmediğini ihbar etti.
İhbar sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada restoran bilirkişi tarafından incelendi ve işletmenin ikinci katında kurulu televizyonda müzik listesi ile işletmenin geneline kurulu hoparlör vasıtasıyla müzik eseri yayını yapıldığı tespit edildi. İşyerine vekaleten bakan Hasan Ç., özel bir müzik kurumuyla aralarında bir yıllık müzik eseri kiralama anlaşması yaptıklarını, haklarındaki ihbarın asılsız olduğunu kaydetti.
Çalınan müziklerin ise söz konusu kurum repertuvarına dahil olmadığı anlaşılınca savcılık, işletme sahibi Murat- Suat Kaşıbeyaz hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, Kaşıbeyaz kardeşlerin, "Manevi veya Mali Haklara Tecavüz" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar yargılanmaları talep edildi. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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Ünlü restorana şarkı telifi şoku
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