2018 DUS ve STS başvuruları başladı - Diş Hekimliği Uzmanlık ve Denklik Sınavı tarihi ne zaman?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Sonbahar dönemi DUS ve STS başvurularını yapmaya çalışan adaylar, öte yandan da ilgili sınavların tarihlerini merak ediyor. 2018 STS ve DUS ne zaman? Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile Diş Hekimliği Denklik sınavı ne zaman yapılacak?

DUS VE STS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Denklik Sınavı başvuruları 25 Temmuz 2018 tarihinde başladı. Başvurular, 1 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek.

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2018 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI TARİHİ NE ZAMAN ?

Merakla araştırılan bir diğer önemli konu başlığı olan 'DUS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Diş Hekimliğinde Uzmanlık sınavı, 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları da 9 Ekim tarihinde açıklanacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ DENKLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihi de açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihine göre, Diş Hekimliği Denklik sınavı da 16 Eylül 2018 günü gerçekleşecek ve ilgili sınavın sonuçları 9 Ekim günü belli olacak.