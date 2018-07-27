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ve 'de "tefecilik" operasyonu

Tefecilik yaptıkları iddia edilen 13 zanlı gözaltına alındı. ve 'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.7.2018 17:00
Ağrı ve Balıkesir'de tefecilik operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptıkları belirtilen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Ağrı'da kent merkezinin yanı sıra Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile 'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerindeki aramalarda ise başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Ağrı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Ağrı ve Balıkesir'de "tefecilik" operasyonu
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