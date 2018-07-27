Ağrı ve Balıkesir'de "tefecilik" operasyonu

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, haksız kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yaptıkları belirtilen zanlılara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından Ağrı'da kent merkezinin yanı sıra Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 13 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zanlıların adreslerindeki aramalarda ise başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Ağrı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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