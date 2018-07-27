AÖF 2018 3 (üç) ders sınav sonuçları açıklandı! - Sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖF 3 (üç) ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise sınavdan birkaç gün sonra paylaşıldı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı üç ders sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Üç Ders Sınav sonuçları açıklanmaya başlamıştır. Sırasıyla Sınav Sonuçları, Başarı Notları ve Harf Notları yayınlanacaktır. Harf Notları yayınlandıktan sonra Not Ortalamaları yayınlanacaktır. Önemli: Genel Not Ortalamaları YÖKSİS veri tabanında en geç Pazar günü aktarılacaktır. Mezuniyet İşlemlerine 30 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren başlanacaktır.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DD