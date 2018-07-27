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2018 3 (üç) ders sınav sonuçları açıklandı! - Sınav sonuçları sorgulama ekranı

Merakla beklenen Açıköğretim Fakültesi () üç ders sınav sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Peki, AÖF üç ders sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? AÖF sınav geçme notları nelerdir? İşte üç ders sınav sonuçlarına ilişkin o detaylar...

Giriş Tarihi: 27.7.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.7.2018 17:14
AÖF 2018 3 (üç) ders sınav sonuçları açıklandı! - Sınav sonuçları sorgulama ekranı

3 (üç) ders sınavı, 21 Temmuz Cumartesi günü tamamlandı. Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı ise sınavdan birkaç gün sonra paylaşıldı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Üç Ders Sınav sonuçları açıklanmaya başlamıştır. Sırasıyla Sınav Sonuçları, Başarı Notları ve yayınlanacaktır. Harf Notları yayınlandıktan sonra Not Ortalamaları yayınlanacaktır.

Önemli: Genel Not Ortalamaları YÖKSİS veri tabanında en geç Pazar günü aktarılacaktır. Mezuniyet İşlemlerine 30 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren başlanacaktır.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden ya da üniversitenin mobil uygulamasından TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF (AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ) SINAV GEÇME NOTLARI NELERDİR?

4,00 Geçti -> 84 – 100 AA

3,70 Geçti -> 77 – 83 AB

3,30 Geçti -> 71 – 76 BA

3,00 Geçti -> 66 – 70 BB

2,70 Geçti -> 61 – 65 BC

2,30 Geçti -> 56 – 60 CB

2,00 Geçti -> 50 – 55 CC

1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 46 – 49 CD

1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 40 – 45 DC

1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti -> 33 – 39 DD

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AÖF 2018 3 (üç) ders sınav sonuçları açıklandı! - Sınav sonuçları sorgulama ekranı
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