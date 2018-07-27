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‘Ayazma Panayırı’ Bozcaada’da yapıldı

Giriş Tarihi: 27.7.2018
‘Ayazma Panayırı’ Bozcaada’da yapıldı
'NİN Bozcaada ilçesindeki 'nda, nedeniyle ayin yapıldı. Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos'un yönettiği ayinde, 'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Bu yıl eğlenceler yapılmadı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal saydıkları Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Etkinliğe Yunanistan, ABD, , , , ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.
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‘Ayazma Panayırı’ Bozcaada’da yapıldı
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