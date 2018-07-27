‘Ayazma Panayırı’ Bozcaada’da yapıldı

ÇANAKKALE
'NİN
Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı
'nda, Aya Paraskevi Günü
nedeniyle ayin yapıldı. Edirnekapı Aya Yorgi Kilisesi Despotu Eritron Kirillos'un yönettiği ayinde, Yunanistan
'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangında hayatını kaybedenler için dua edildi. Bu yıl eğlenceler yapılmadı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal saydıkları Aya Paraskevi Günü dolayısıyla dini tören düzenledi. Etkinliğe Yunanistan, ABD, Avustralya
, İtalya
, Fransa
, Kanada
ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks Cemaati üyeleri katıldı.